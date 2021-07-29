ФРС США не намерена бороться с инфляцией с помощью повышения ставок

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор не рассматривает возможность повышения межбанковской учётной ставки ради борьбы с ростом инфляции в Соединённых Штатах.

«Для нас несвоевременно думать о повышении прямо сейчас процентных ставок», — цитирует ТАСС заявление Пауэлла.

Он подчеркнул, что ФРС «очень внимательно» следит за ситуацией с инфляцией.

По его мнению, думать о «повышении процентных ставок» нужно будет только «в перспективе».

Кроме того, глава финансового регулятора считает, что инфляция снизится в среднесрочной перспективе, но когда именно это случится — неизвестно.

Ранее стало известно, что ФРС США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.