ФРС США не намерена бороться с инфляцией с помощью повышения ставок
- Reuters
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«Для нас несвоевременно думать о повышении прямо сейчас процентных ставок», — цитирует ТАСС заявление Пауэлла.
Он подчеркнул, что ФРС «очень внимательно» следит за ситуацией с инфляцией.
По его мнению, думать о «повышении процентных ставок» нужно будет только «в перспективе».
Кроме того, глава финансового регулятора считает, что инфляция снизится в среднесрочной перспективе, но когда именно это случится — неизвестно.
Ранее стало известно, что ФРС США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.