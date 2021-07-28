Крупнейшие банки заявили о росте числа платежей со смартфона во время пандемии в России
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Об этом сообщает «Российская газета».
В частности, с ноября 2019 года по конец июня 2021-го число транзакций по картам ВТБ с использованием сервисов Pay увеличилось в два раза. Оборот по ним с начала пандемии вырос на 90%.
В банке «Открытие» сумма и количество токенизированных транзакций в первом полугодии 2021 года выросли более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2020-го.
Число операций по картам МКБ, совершённых со смартфона, в июне 2021 года превысило аналогичный показатель за июнь 2020-го почти на 40%.
Как сообщал портал kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.