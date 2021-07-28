Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 28 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,59%, составив $72,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,44% — до $74,81 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что возвращение страны к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.