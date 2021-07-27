Эксперт прокомментировала ситуацию на газовом рынке

Ольга Белоглазова, руководитель Энергетического центра EY, Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия, прокомментировала ситуацию на газовом рынке.

«В течение прошлого года на газовых рынках наблюдалась серьёзная волатильность, и ещё в середине 2020 года рост цен в 3—3,5 раза (до текущих $12—13/млн б.т.е. на ключевых рынках сбыта) был маловероятен. На 2022 год форвардная цена на хабе TTF, по оценкам Reuters, сохраняется на высоком уровне — чуть ниже $10/млн б.т.е.», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Белоглазовой, в сложившейся ситуации интересно, что, кроме традиционных фундаментальных факторов, среди которых погода, состояние ПХГ, восстановление спроса, на рынке стало явно прослеживаться влияние климатической повестки.

Как считает эксперт, для газовой индустрии в целом и СПГ в частности серьёзными вызовами являются обеспечение сокращения углеродного следа продукции и убеждение в своей низкоуглеродности.

«При этом пока остаётся ряд вопросов относительно масштабирования торговли СПГ с нулевым выбросом, как охват учитываемых выбросов, их методология измерения и верификация», — добавила она.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.