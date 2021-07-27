В Татарстане оценили эффективность программы налогообложения для самозанятых

За время действия в Татарстане специального налогового режима для самозанятых доходы данной категории лиц составили более 27 млрд рублей. Они уплатили налогов на профессиональный доход на сумму свыше 850 млн рублей.

Об этом пишет ФАН со ссылкой на сообщение регионального Минэкономики.

В ведомстве отметили, что прирост количества самозанятых фиксируется во всех муниципалитетах Татарстана.

Этой категории оказывается господдержка в виде льготного микрофинансирования на сумму до 500 тыс. рублей. Также им дополнительно будет предоставляться поддержка в размере до 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.