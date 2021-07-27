В Татарстане оценили эффективность программы налогообложения для самозанятых
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Об этом пишет ФАН со ссылкой на сообщение регионального Минэкономики.
В ведомстве отметили, что прирост количества самозанятых фиксируется во всех муниципалитетах Татарстана.
Этой категории оказывается господдержка в виде льготного микрофинансирования на сумму до 500 тыс. рублей. Также им дополнительно будет предоставляться поддержка в размере до 100 тыс. рублей.
Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.