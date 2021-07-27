В Москве оценили эффективность упрощённой системы налогообложения
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как уточняется, по сравнению с первым полугодием 2019 года рост составил 36%.
А в 2020 году динамика поступлений налога снизилась из-за ограничений для бизнеса, связанных с пандемией, пояснил вице-мэр.
«Помимо этого, субъекты малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей получили отсрочку по уплате налога за I квартал 2020 года с возможностью уплаты в 2021 году и освобождение от уплаты налога за II квартал прошлого года», — напомнил Ефимов.
Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.