В Москве оценили эффективность упрощённой системы налогообложения

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что объём поступлений в городской бюджет от упрощённой системы налогообложения (УСН), применяемой малым и средним бизнесом, за I полугодие 2021 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает НСН.

Как уточняется, по сравнению с первым полугодием 2019 года рост составил 36%.

А в 2020 году динамика поступлений налога снизилась из-за ограничений для бизнеса, связанных с пандемией, пояснил вице-мэр.

«Помимо этого, субъекты малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей получили отсрочку по уплате налога за I квартал 2020 года с возможностью уплаты в 2021 году и освобождение от уплаты налога за II квартал прошлого года», — напомнил Ефимов.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.