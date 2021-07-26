Экономист призвал не вкладываться в биткоин

Доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков призвал не вкладываться в биткоин.

«Обычным гражданам категорически не рекомендовал бы вкладываться в биткоин, поскольку игры с подобными активами могут привести к существенным денежным потерям», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, операции с биткоинами для рядовых граждан несут довольно большие процессуальные издержки — покупка, вывод, открытие счетов. Кроме того, отметил Чирков, со стороны российского законодательства могут наступить серьёзные последствия из-за недостоверной или недостаточной отчётности.

Как добавил эксперт, биткоин — нестабильная и непредсказуемая валюта.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.