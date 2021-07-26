В Госдуме рассказали о факторах, влияющих на цены на бензин

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал о факторах, влияющих на цены на бензин.
В Госдуме рассказали о факторах, влияющих на цены на бензин
  • РИА Новости

«Прежде всего, мы на первом месте по добыче нефти в мире. Две трети нефтепродуктов отправляем на экспорт, при этом одну треть — на внутренний рынок. То есть мы, по сути, полностью себя обеспечиваем топливом. Цены на нефть рассчитываются из себестоимости добычи, налогов. Таким образом формируются низкие цены на нефть в целях поддержания развития нашей экономики», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, государство защищает внутренний рынок от воздействия цен на внешнем, так как оба рынка регулируются за счёт таможенных пошлин.

«Сейчас, в условиях налогового манёвра, таможенная пошлина должна обнулиться. Идёт изменение налоговой системы, введён режим обратного акциза. На внешний рынок продаётся нефть по повышенным ценам с целью снижения стоимости топлива на внутреннем рынке», — пояснил Завальный.

Как добавил депутат, сохраняется рыночное ценообразование, которое достигается за счёт продажи части нефтепродуктов, производящихся в стране, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, чтобы предложение всегда превышало спрос.

«Поэтому наши цены ниже, чем на мировом (в том числе европейском) рынке», — заключил Завальный.

В июне ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива.

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