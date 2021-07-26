Блокчейн-консультант прокомментировал рост биткоина до $38 тысяч

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов в беседе с RT прокомментировал рост биткоина до $38 тысяч.
Блокчейн-консультант прокомментировал рост биткоина до $38 тысяч
  • © REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

«Здесь сложно увязывать (рост. — RT) с какими-то конкретными событиями, потому что биткоин как основная криптовалюта всё ещё остаётся достаточно волатильным активом. При этом, по многим прогнозам, текущая его стоимость является довольно заниженной, если исходить, например, из потенциального спроса на него», — заявил эксперт.

По его словам, рост можно связать с определёнными долгосрочными ожиданиями рынка, но, как отметил эксперт, не стоит стараться искать конкретные причины, поскольку рынок «в силу своей волатильности, своего сравнительно небольшого по сравнению с прочими финансовыми институтами объёма, всё ещё вполне может оказывать вот такие сюрпризы».

«Когда 10% и даже больше роста в сутки вполне может оказываться в порядке вещей», — заключил Смирнов.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина выросла до $38 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить