Блокчейн-консультант прокомментировал рост биткоина до $38 тысяч

Блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов в беседе с RT прокомментировал рост биткоина до $38 тысяч.

«Здесь сложно увязывать (рост. — RT) с какими-то конкретными событиями, потому что биткоин как основная криптовалюта всё ещё остаётся достаточно волатильным активом. При этом, по многим прогнозам, текущая его стоимость является довольно заниженной, если исходить, например, из потенциального спроса на него», — заявил эксперт.

По его словам, рост можно связать с определёнными долгосрочными ожиданиями рынка, но, как отметил эксперт, не стоит стараться искать конкретные причины, поскольку рынок «в силу своей волатильности, своего сравнительно небольшого по сравнению с прочими финансовыми институтами объёма, всё ещё вполне может оказывать вот такие сюрпризы».

«Когда 10% и даже больше роста в сутки вполне может оказываться в порядке вещей», — заключил Смирнов.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина выросла до $38 тыс.