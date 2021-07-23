В проекте «Малый бизнес Москвы» поучаствовали свыше 27 тысяч предпринимателей

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала текущего года свыше 27 тыс. предпринимателей приняли участие почти в 700 бесплатных деловых мероприятиях и программах проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов. Такая структура позволяет комплексно охватить тему и ответить на большее количество вопросов», — сказала Сергунина.

По её словам, уже прошли многоуровневые циклы по темам «Самозанятые», «Сайт компании и его продвижение», «Маркетинг», «Финансы, бухгалтерия и налоги», «Эффективные коммуникации».

Среди программ обучения востребованы «Стартап-школа МБМ» и бизнес-акселераторы.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о программе субсидирования для участников Московского инновационного кластера (МИК).