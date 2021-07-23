В проекте «Малый бизнес Москвы» поучаствовали свыше 27 тысяч предпринимателей
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов. Такая структура позволяет комплексно охватить тему и ответить на большее количество вопросов», — сказала Сергунина.
По её словам, уже прошли многоуровневые циклы по темам «Самозанятые», «Сайт компании и его продвижение», «Маркетинг», «Финансы, бухгалтерия и налоги», «Эффективные коммуникации».
Среди программ обучения востребованы «Стартап-школа МБМ» и бизнес-акселераторы.
Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о программе субсидирования для участников Московского инновационного кластера (МИК).