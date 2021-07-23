В проекте «Малый бизнес Москвы» поучаствовали свыше 27 тысяч предпринимателей

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала текущего года свыше 27 тыс. предпринимателей приняли участие почти в 700 бесплатных деловых мероприятиях и программах проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ).
В проекте «Малый бизнес Москвы» поучаствовали свыше 27 тысяч предпринимателей
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов. Такая структура позволяет комплексно охватить тему и ответить на большее количество вопросов», — сказала Сергунина.

По её словам, уже прошли многоуровневые циклы по темам «Самозанятые», «Сайт компании и его продвижение», «Маркетинг», «Финансы, бухгалтерия и налоги», «Эффективные коммуникации».

Среди программ обучения востребованы «Стартап-школа МБМ» и бизнес-акселераторы. 

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о программе субсидирования для участников Московского инновационного кластера (МИК).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить