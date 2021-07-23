Эксперт дал советы по выгодному инвестированию при росте ключевой ставки

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Заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков рассказал, куда вкладывать деньги в условиях роста ключевой ставки ЦБ.
Эксперт дал советы по выгодному инвестированию при росте ключевой ставки
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Своим мнением эксперт поделился с «Российской газетой».

Так, первыми на изменение ставки реагируют облигации федерального займа (ОФЗ).

В условиях повышения ключевой ставки ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) закономерно снижаются в цене и наиболее оптимальным выбором становятся ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК), отметил Новиков.

«Следом за ОФЗ корректируются доходности и котировки корпоративных облигаций. В результате бонды надёжных отечественных заёмщиков, что ещё пару месяцев назад торговались по низким ставкам, сегодня могут предложить уже более «вкусные» проценты», — считает аналитик.

По его мнению, в этой ситуации, помимо безрисковых ОФЗ с переменным купоном, стоит обратить внимание на облигации с коротким сроком погашения.

Ранее доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Николай Мрочковский в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» дал прогноз по курсу рубля на лето.

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