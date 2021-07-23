Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 23 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 23 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,38%, составив $71,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре также упали на 0,38% — до $73,51 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что возвращение страны к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.