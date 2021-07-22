Бизнесмены Подмосковья получили более 272 млн рублей льготных займов в 2021 году

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За шесть месяцев 2021 года бизнесменам Московской области выдали 272,7 млн рублей в качестве льготных займов. Как отмечается, это на 50% больше, чем год назад.
Бизнесмены Подмосковья получили более 272 млн рублей льготных займов в 2021 году
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, бизнесменов поддержали в областном фонде микрофинансирования.

«За первое полугодие фонд выдал 125 льготных займов», — уточнила Зиновьева.

По её словам, такие программы помогают развивать бизнес или начинать своё дело.

Как ранее передавала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.

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