Бизнесмены Подмосковья получили более 272 млн рублей льготных займов в 2021 году

За шесть месяцев 2021 года бизнесменам Московской области выдали 272,7 млн рублей в качестве льготных займов. Как отмечается, это на 50% больше, чем год назад.

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