Бизнесмены Подмосковья получили более 272 млн рублей льготных займов в 2021 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, бизнесменов поддержали в областном фонде микрофинансирования.
«За первое полугодие фонд выдал 125 льготных займов», — уточнила Зиновьева.
По её словам, такие программы помогают развивать бизнес или начинать своё дело.
Как ранее передавала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.