Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 22 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,46%, составив $69,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упали на 0,47% — до $71,89 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что возвращение страны к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.