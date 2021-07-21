Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 21 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,65%, составив $66,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упали на 0,63% — до $68,91 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что возвращение страны к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.