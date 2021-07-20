Эксперт прокомментировал ситуацию в экономике России

Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист, социолог Владислав Иноземцев в разговоре с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации в экономике России.

«Экономика находится на восходящем тренде, как и везде в мире. Причина ясна, потому что мы видим очень резкий рост цен на нефть, на ресурсы. Российский бюджет в прошлом году планировался как очень дефицитный, в этом году уже по итогу шести месяцев явный профицит. Макроситуация нормальная», — сказал эксперт.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.