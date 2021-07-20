Эксперт прокомментировал ситуацию в экономике России

Короткая ссылка
Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист, социолог Владислав Иноземцев в разговоре с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации в экономике России.
Эксперт прокомментировал ситуацию в экономике России
  • РИА Новости

«Экономика находится на восходящем тренде, как и везде в мире. Причина ясна, потому что мы видим очень резкий рост цен на нефть, на ресурсы. Российский бюджет в прошлом году планировался как очень дефицитный, в этом году уже по итогу шести месяцев явный профицит. Макроситуация нормальная», — сказал эксперт.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить