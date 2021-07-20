Экономист прокомментировал падение цены биткоина ниже $30 тысяч

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные о том, что стоимость биткоина опустилась ниже $30 тыс. впервые почти за месяц.

«С биткоином надо понять одну самую простую вещь раз и навсегда: за ним не стоит ни материальных ценностей, ни экономики, ни страны, на которую он может опираться и которую он может представлять. Ничего, кроме веры определённой группы людей (пусть она будет очень большая благодаря компьютерной сети) в то, что этот биткоин может быть предметом инвестиций и получения дохода», — заявил эксперт.

По его словам, в определённые периоды времени биткоин оправдывает ожидания, когда начинается рост и люди начинают в него усиленно инвестировать, «развивая таким образом ажиотаж вокруг скупки валюты и взвинчивая искусственно её курс».

«Это может происходить до определённого момента, ажиотаж не может продолжаться бесконечно, люди начинают постепенно выходить из этого актива даже с потерями. Таким образом, курс его снижается и теоретически может упасть до нуля», — отмечает Беляев.

Он добавил, что биткоин может получить дополнительный рост, поскольку очень чётко реагирует на новости, которые предполагают его использование в платёжном обороте.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина опустилась ниже $30 тыс. впервые почти за месяц. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.