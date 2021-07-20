Аналитик назвал условия роста доллара до 80 рублей

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал краткосрочный прогноз по ценам на валютном рынке.
Аналитик назвал условия роста доллара до 80 рублей
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Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

«Глубина коррекции зависит от многих факторов, и в краткосрочной перспективе стоит обратить внимание на динамику активов вблизи следующих важных уровней. Развитие спада нефти Brent под $67,8 откроет путь к снижению сразу до $60—61», — считает специалист.

Вместе с тем он отмечает, что то же применимо и для рубля.

Уверенный рост выше 74,6 вернёт USDRUB в формальный среднесрочный тренд роста, открыв дорогу на 80.

«Способность рубля отбиться от натиска продавцов на текущих значениях сохранит наш первоначальный сценарий снижения доллара до 71. Этот обратный разворот может быть таким же быстрым, как и скачок вверх в начале июля», — заключает аналитик.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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