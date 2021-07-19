Цена нефти Brent опустилась ниже $68

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Цена нефти марки Brent опустилась на бирже ниже $68 за баррель впервые с 25 мая.
Цена нефти Brent опустилась ниже $68
  • Reuters
  • © David Mdzinarishvili

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 22:31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,54% — до $68,04. За несколько минут до этого показатель опустился до $67,89, пишет агентство.

Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 8,04% — до $65,81 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI — на 8,16%, до $65,95.

18 июля страны ОПЕК+ договорились увеличивать добычу на 400 тыс. б/с до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2022 года.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня», что мировой рынок нефти движется к допандемийным показателям, но одновременно возвращаются старые проблемы.

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