Мировые цены на нефть снижаются

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 19 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,95%, составив $71,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,92% — до $72,91 за баррель.

18 июля страны ОПЕК+ договорились увеличивать добычу на 400 тыс. б/с до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2022 года.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня», что мировой рынок нефти движется к допандемийным показателям, но одновременно возвращаются старые проблемы.

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