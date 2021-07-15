Опубликована деловая программа шестого Восточного экономического форума–2021

Шестой Восточный экономический форум состоится 2—4 сентября во Владивостоке. Главная его тема — «Новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире».

«Форум — один из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Его главная задача — привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса: насколько нам удаётся формировать эффективные механизмы поддержки, какие меры ещё нужны для того, чтобы строились новые предприятия, создавались новые места, развивалась экономика дальневосточных регионов», — отметил заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Деловая программа форума включает направления: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток — новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в изменившемся мире».

В настоящее время на Дальнем Востоке реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов, более 400 из них уже введено в эксплуатацию. Таким образом, в экономику макрорегиона фактически вложено 1,8 трлн рублей инвестиций, создано более 77 тыс. рабочих мест.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Казани прошёл Российский венчурный форум.