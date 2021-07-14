В Росстате назвали уровень недельной инфляции

Инфляция в России за период с 6 по 12 июля составила 0,06%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Неделей ранее инфляция в России также находилась на уровне 0,46%.

Отмечается, что в годовом выражении инфляция на 12 июля 2021 года (согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,55%.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.