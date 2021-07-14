В ЦБ рассказали о ситуации с инфляцией в России

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В бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России сообщается, что «динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остаётся существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению».
В ЦБ рассказали о ситуации с инфляцией в России
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В материалах говорится, что «в результате годовая инфляция в июне достигла 6,5%».

«Вероятно, её пиковое значение ещё не достигнуто, учитывая инерцию инфляционных процессов и значительную задержку в их реакции на процесс нормализации денежно-кредитной политики», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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