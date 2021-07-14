Финансовый аналитик допустил понижение доллара до 71 рубля

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич предположил, что в ближайшей перспективе доллар может обновить годовой минимум.
Финансовый аналитик допустил понижение доллара до 71 рубля
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Его прогноз публикует «Российская газета».

«На прошлой неделе при весьма нервозной обстановке на мировых рынках мы видели непродолжительный скачок USD/RUB выше 75. На этот раз рубль весьма достойно прошёл проверку на прочность, медленно, но верно прибавляя против доллара с конца прошлой недели», — отметил эксперт.

По его мнению, до конца месяца USD/RUB имеет потенциал снижения к 73 и даже к 71, переписав годовые минимумы.

Однако если от ФРС США последует ужесточение риторики и мы услышим о намерении подавить рост цен в стране, американский доллар может кардинальным образом развернуться к росту, который может продлиться вплоть до полугода, заключил Купцикевич.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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