Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили объём производства в I квартале

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за I квартал этого года на 28% увеличили объёмы производства продукции по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Об этом сообщает НСН.

Всего было произведено товаров и услуг на сумму 3,7 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основной объём — более 70% — обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники. В тройку лидеров вошли предприятия фармацевтического и медицинского кластера, а также информационно-коммуникационных технологий», — сказал он.

В то же время общий объём произведённой резидентами продукции за всё время работы в ОЭЗ «Технополис Москва» превысил 85 млрд рублей, добавил Ефимов.

Сейчас на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.