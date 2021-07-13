В ЦБ сообщили об увеличении внешнего долга России
- © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Банк России.
В ЦБ пояснили, что «на динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками».
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.