В ЦБ сообщили об увеличении внешнего долга России

Внешний долг России по состоянию на 1 июля составил $471,4 млрд, увеличившись за первое полугодие на $4 млрд, или на 0,9%.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Банк России.

В ЦБ пояснили, что «на динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками».

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.