В столице рассказали о доле Москвы в товарообороте Россия — США

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об увеличении доли Москвы в товарообороте России и США.

Об этом сообщает НСН.

«Доля Москвы в товарообороте двух стран на протяжении последних трёх лет увеличивается: в 2018 году доля была 39,2%, в 2019 году — 47,7%, а в 2020 году — 52%. Если сравнивать I квартал 2021 года с аналогичным периодом 2020 года, то доля столицы в товарообороте за год выросла с 53,9 до 55,3%», — уточнил Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что ключевыми товарами промышленного экспорта столицы на американский рынок являются механическое оборудование, продукция для металлургической и электронной промышленности.

Также высоким спросом среди американцев пользуются столичное мороженое и кондитерские изделия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область экспортировала в КНР сельхозпродукцию на $128 млн в 2020 году.