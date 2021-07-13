Эксперт прокомментировал ситуацию с биткоином

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Основатель социальной сети XQR Роман Потоцкий прокомментировал заявление председателя совета директоров крупной инвестиционно-консультационной компании Guggenheim Investments Скотта Майнерда о том, что курс биткоина может рухнуть на 70—80%.
Эксперт прокомментировал ситуацию с биткоином
  • Reuters

«Если биткоин обрушится до $10—15 тыс., то это, безусловно, тут же обвалит весь криптовалютный рынок. За биткоином последуют альткоины. Рынок окрасится в кроваво-бордовый цвет. Падение спровоцирует панику и бегство инвесторов из активов, которые бросятся продавать монеты и фиксировать убытки. Это ещё больше усугубит падение. Из позитивных моментов такого обвала можно упомянуть разве что очищение крипторынка от мыльных пузырей. Выстоять смогут только проекты с работающим продуктом», — сказал Потоцкий в беседе с Life.ru.

Впрочем, эксперт отметил, что подобный пессимистический сценарий кажется ему маловероятным.

У розничных инвесторов не так много монет, чтобы запустить подобное падение. А так называемые киты — крупные инвесторы — на проседании курса скупают биткоины и увеличивают свои вложения в криптовалюту, добавил специалист.

Ранее Майнерд предположил, что курс биткоина может упасть на 70—80% — до $10—15 тыс.

В настоящее время курс этой криптовалюты чуть превышает $33 тыс.

В феврале специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курса биткоина.

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