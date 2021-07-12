В ЦБ рассказали о ситуации с инфляцией в России

В Банке России рассказали о ситуации с инфляцией в стране.

«В июне 2021 г. годовая инфляция увеличилась до 6,50%. Повышение показателя отчасти обусловлено влиянием низкой базы. По сравнению с маем 2021 г. в июне отмечено некоторое снижение месячного роста цен (с поправкой на сезонность)», — приводит ТАСС сообщение.

В регуляторе сообщили, что «с учётом сроков исчерпания эффектов низкой базы и проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет снижаться осенью, вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.