Титов сообщил о прекращении работы с «лондонским списком»

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из «лондонского списка», говорится в докладе уполномоченного президенту России Владимиру Путину.

«В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращён в связи с позицией Генеральной прокуратуры», — приводит РИА Новости текст документа.

Как отмечается, она декларирует «отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу».

В послании сообщается, что с 2018 года поступило 136 обращений, сейчас в работе находятся десять, всего на территорию Российской Федерации вернулись 12 предпринимателей.

В 2018 году Титов обратился к главе государства и предложил рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде ареста в отношении нескольких десятков бизнесменов, желающих вернуться в страну из-за границы.