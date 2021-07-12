Титов сообщил о прекращении работы с «лондонским списком»

Короткая ссылка
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из «лондонского списка», говорится в докладе уполномоченного президенту России Владимиру Путину.

«В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращён в связи с позицией Генеральной прокуратуры», — приводит РИА Новости текст документа.

Как отмечается, она декларирует «отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу».

В послании сообщается, что с 2018 года поступило 136 обращений, сейчас в работе находятся десять, всего на территорию Российской Федерации вернулись 12 предпринимателей.

В 2018 году Титов обратился к главе государства и предложил рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде ареста в отношении нескольких десятков бизнесменов, желающих вернуться в страну из-за границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить