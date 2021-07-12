Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро к концу лета

Короткая ссылка
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев дал прогноз относительно курса валют в конце летнего сезона.
Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро к концу лета
  • РИА Новости

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

«В последние недели и даже месяцы мы наблюдаем более слабую корреляцию между рублём и нефтью. При этом российская валюта в последнее время слабо укрепляется, когда нефть растёт, но зато сразу дешевеет, когда нефть снижается. Так, с начала года цена на нефть Brent выросла примерно на 44%, при этом курс рубля к доллару практически не изменился», — отметил эксперт среди прочего.

Летние месяцы традиционно являются одними из самых слабых для курса рубля, уточнил он. За последние 13 лет рубль за лето снижался к доллару в среднем на 4,2%.

«Мы ожидаем, что до конца лета курс рубля останется в диапазоне 72—76 к доллару и 86—90 к евро», — заключил аналитик.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить