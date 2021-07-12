Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро к концу лета

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев дал прогноз относительно курса валют в конце летнего сезона.

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

«В последние недели и даже месяцы мы наблюдаем более слабую корреляцию между рублём и нефтью. При этом российская валюта в последнее время слабо укрепляется, когда нефть растёт, но зато сразу дешевеет, когда нефть снижается. Так, с начала года цена на нефть Brent выросла примерно на 44%, при этом курс рубля к доллару практически не изменился», — отметил эксперт среди прочего.

Летние месяцы традиционно являются одними из самых слабых для курса рубля, уточнил он. За последние 13 лет рубль за лето снижался к доллару в среднем на 4,2%.

«Мы ожидаем, что до конца лета курс рубля останется в диапазоне 72—76 к доллару и 86—90 к евро», — заключил аналитик.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.