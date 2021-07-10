Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России

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Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами «большой тройки» говорит об эффективности российской макроэкономической политики, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России
  • globallookpress.com

«Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации агентством Fitch Ratings на уровне «BBB» со стабильным прогнозом», — цитирует РИА Новости Силуанова.

По его мнению, последовательное подтверждение российского рейтинга агентствами «большой тройки» говорит о правильности макроэкономической политики России.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне «BBB».

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