Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России

Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами «большой тройки» говорит об эффективности российской макроэкономической политики, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации агентством Fitch Ratings на уровне «BBB» со стабильным прогнозом», — цитирует РИА Новости Силуанова.

По его мнению, последовательное подтверждение российского рейтинга агентствами «большой тройки» говорит о правильности макроэкономической политики России.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне «BBB».