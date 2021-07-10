Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России
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«Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации агентством Fitch Ratings на уровне «BBB» со стабильным прогнозом», — цитирует РИА Новости Силуанова.
По его мнению, последовательное подтверждение российского рейтинга агентствами «большой тройки» говорит о правильности макроэкономической политики России.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне «BBB».