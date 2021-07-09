На торгах по льготной ставке в Москве реализовали более 200 помещений с начала года
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«В первом полугодии 2021 года город реализовал на торгах по льготной ставке 201 помещение общей площадью 19,2 тыс. кв. м. В аукционах для субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие почти 2 тыс. инвесторов», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, средняя конкуренция составила девять участников на лот.
Больше всего помещений предлагалось в аренду на юго-западе, юге и востоке Москвы.
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