Потребление энергоресурсов в мире в 2020 году показало рекордное за 75 лет падение
- Reuters
«Потребление энергоресурсов упало на 4,5% в 2020 году — крупнейшее падение с 1945 года», — отмечается в обзоре.
По словам экспертов, три четверти падения пришлось на нефть, хотя природный газ и уголь также продемонстрировали значительное снижение. При этом возобновляемые источники энергии — солнечная, ветряная и гидроэнергетика — по потреблению выросли.
Как отмечается, наибольшее падение в потреблении энергоресурсов — в США, Индии и России.