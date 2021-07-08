Потребление энергоресурсов в мире в 2020 году показало рекордное за 75 лет падение

Потребление энергоресурсов в мире в 2020 году упало в годовом выражении на 4,5% — это рекорд по уровню падения с 1945 года, говорится в обзоре британской компании BP.

«Потребление энергоресурсов упало на 4,5% в 2020 году — крупнейшее падение с 1945 года», — отмечается в обзоре.

По словам экспертов, три четверти падения пришлось на нефть, хотя природный газ и уголь также продемонстрировали значительное снижение. При этом возобновляемые источники энергии — солнечная, ветряная и гидроэнергетика — по потреблению выросли.

Как отмечается, наибольшее падение в потреблении энергоресурсов — в США, Индии и России.