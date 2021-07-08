Экономист дал рекомендации для желающих инвестировать в ценные бумаги
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В беседе с Nation News Масленников отметил, что прежде всего нужно обратить внимание на облигации федерального займа — государственные ценные бумаги.
«У облигаций федерального займа достаточно приличная доходность, которая перекрывает максимальные ставки банковских депозитов примерно на 2%», — сообщил специалист.
Он также порекомендовал вкладываться в бумаги ведущих компаний как с государственным участием, так и частных корпораций.
Необходимо приглядываться к крупным российским компаниям и иметь такие бумаги в своём портфеле.
«В данном случае они и находятся под контролем Центрального банка, и создают минимальные гарантии окончательной потери личных инвестиций», — отметил Масленников.
Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.