Экономист дал рекомендации для желающих инвестировать в ценные бумаги

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Экономист Никита Масленников рассказал о грамотном распределении денежных средств и их инвестировании.
Экономист дал рекомендации для желающих инвестировать в ценные бумаги
  • Pixabay

В беседе с Nation News Масленников отметил, что прежде всего нужно обратить внимание на облигации федерального займа — государственные ценные бумаги.

«У облигаций федерального займа достаточно приличная доходность, которая перекрывает максимальные ставки банковских депозитов примерно на 2%», — сообщил специалист.

Он также порекомендовал вкладываться в бумаги ведущих компаний как с государственным участием, так и частных корпораций.

Необходимо приглядываться к крупным российским компаниям и иметь такие бумаги в своём портфеле.

«В данном случае они и находятся под контролем Центрального банка, и создают минимальные гарантии окончательной потери личных инвестиций», — отметил Масленников.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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