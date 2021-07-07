Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля

Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

«Во многом укрепление рубля поддерживали ожидания от встречи российского и американского президентов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его прогнозу, теперь начнётся некоторое ослабление, несмотря на высокие цены на нефть. Позитивным фактором, считает эксперт, могут выступить новости о высоких темпах вакцинации.

Как полагает Григорян, до конца лета рубль будет находиться в пределах 73—75 за доллар.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.