Во Владивостоке стартовал пятый Восточный нефтегазовый форум
- © primorsky.ru
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Так, Кожемяко подчеркнул, что в Приморье не добывают нефть и газ, однако инфраструктура региона является одной из ключевых для развития нефтегазовой отрасли в стране.
Речь идёт как о транспортных артериях (в частности, морской), так и о создании новых производств в регионе: это строительство Находкинского завода минеральных удобрений, нефтехимического комбината и гелиевого кластера для поставки продуктов в страны АТР.
Как отмечается, на форуме эксперты обсудят планы по строительству, модернизации и расширению производственных мощностей отрасли.
Участники мероприятия проведут дискуссии по вопросам разведки крупнейших нефтяных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани прошёл Российский венчурный форум.