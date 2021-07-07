Во Владивостоке стартовал пятый Восточный нефтегазовый форум

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Во Владивостоке начал работу пятый международный нефтегазовый форум. Как отмечается, на открытии мероприятия выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Во Владивостоке стартовал пятый Восточный нефтегазовый форум
  • © primorsky.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Так, Кожемяко подчеркнул, что в Приморье не добывают нефть и газ, однако инфраструктура региона является одной из ключевых для развития нефтегазовой отрасли в стране.

Речь идёт как о транспортных артериях (в частности, морской), так и о создании новых производств в регионе: это строительство Находкинского завода минеральных удобрений, нефтехимического комбината и гелиевого кластера для поставки продуктов в страны АТР.

Как отмечается, на форуме эксперты обсудят планы по строительству, модернизации и расширению производственных мощностей отрасли.

Участники мероприятия проведут дискуссии по вопросам разведки крупнейших нефтяных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани прошёл Российский венчурный форум.

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