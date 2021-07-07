Во Владивостоке стартовал пятый Восточный нефтегазовый форум

Во Владивостоке начал работу пятый международный нефтегазовый форум. Как отмечается, на открытии мероприятия выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Так, Кожемяко подчеркнул, что в Приморье не добывают нефть и газ, однако инфраструктура региона является одной из ключевых для развития нефтегазовой отрасли в стране.

Речь идёт как о транспортных артериях (в частности, морской), так и о создании новых производств в регионе: это строительство Находкинского завода минеральных удобрений, нефтехимического комбината и гелиевого кластера для поставки продуктов в страны АТР.

Как отмечается, на форуме эксперты обсудят планы по строительству, модернизации и расширению производственных мощностей отрасли.

Участники мероприятия проведут дискуссии по вопросам разведки крупнейших нефтяных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани прошёл Российский венчурный форум.