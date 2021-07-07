Эксперт дал прогноз по изменению курса рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал о снижении курса рубля и дал прогноз на конец года.

Его мнение публикует «Российская газета».

«Есть ряд маркеров, указывающих на вероятность снижения в ближайшее время рубля против основных валют — доллара и евро. А не на продолжение его оперативного укрепления в область справедливых значений (у 70 за доллар США и под 85 по валюте еврозоны)», — считает специалист.

В качестве среднесрочной преграды росту пары USD/RUB рассматривается область 74,5 рубля, область предложения в евро — 89 рублей, полагает Зельцер.

В то же время специалист не исключил, что к концу года доллар может опуститься в цене до 70 рублей.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.