Экономист дал рекомендации по инвестированию в валюту

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Руководитель департамента корпоративных финансов Финансового университета при правительстве России Константин Ордов дал рекомендации по инвестированию в валюту.
Экономист дал рекомендации по инвестированию в валюту
  • globallookpress.com

«Необходимо определиться, на какой срок вы планируете инвестировать в доллар. Если вы готовы подождать года три, я бы рекомендовал», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если речь идёт о краткосрочной перспективе, то валюта является не самым хорошим инвестиционным инструментом.

Ордов также выразил мнение, что диапазон, варьирующийся от 72 до 78 рублей за доллар, комфортен для рубля.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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