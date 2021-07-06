Аналитик рассказал о причинах падения курса рубля на фоне дорожающей нефти
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Его экспертную оценку публикует «Российская газета».
В частности, Купцикевич напомнил, что USD/RUB и EUR/RUB активно падали в предшествующие месяцы, порой даже без поддержки со стороны нефти и мирового спроса на риски, накопив техническую перекупленность рубля.
«Как и российская валюта, доллар выглядит краткосрочно перекупленным. Однако более широкая картина указывает на значительный потенциал для его роста, который может реализовываться при чётких сигналах от ФРС США о начале сворачивания программы количественного смягчения и приближении даты повышения ставок», — добавил, помимо прочего, аналитик.
При этом он предположил, что ситуация может пойти по другому сценарию.
По-прежнему видно, что ФРС явно не спешит убирать ликвидность с рынков, отметил эксперт.
«Рискнём предположить, что Федрезерв и далее будет чрезвычайно долго обсуждать изменения в политике, а также до последнего тянуть с закручиванием гаек», — заключил Купцикевич.
Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.