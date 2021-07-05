Эксперт объяснил рост цены нефти марки Brent

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена нефти марки Brent в ходе торгов превысила отметку в $77 за баррель впервые с октября 2018 года.

«Потому что ОПЕК+ находятся в раздрае, толком не знаешь, что произойдёт. Но есть вероятность, что соглашение будет продлено», — заявил эксперт.

Он добавил, что если это произойдёт, то сохранятся ограничения добычи нефти и э то станет фактором стимулирования роста цен.

Ещё одной причиной, которая оказывает влияние на цены, по словам Митраховича, являются такие западные стандарты, как экология, социальная политика и управление.

Как отметил специалист, они фактически настроены очень негативно в отношении нефтегазового комплекса.

«И к чему это приводит? К тому, что, если на Западе нельзя инвестировать в нефтегаз, значит, добыча будет сокращаться, значит, придётся использовать только те страны, где таких стандартов нет, а это означает, что, возможно, будет наблюдаться дефицит, которого, условно говоря, многие считали, что не будет. А теперь выясняется, что он может и быть. Это подстёгивает рост. Но, с другой стороны, если через какое-то время мы с вами увидим, что ОПЕК+ развалился или участники приняли решение масштабно увеличивать добычу, тогда это может сыграть на понижение стоимости нефти», — уточнил аналитик.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent в ходе торгов превысила отметку в $77 за баррель впервые с октября 2018 года.