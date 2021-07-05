Пять предприятий локализовали свои производства в Москве с начала года

Пять предприятий локализовали свои производства в Москве с начала 2021 года при поддержке столичного правительства.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Общая площадь подобранных площадок составляет порядка 9 тыс. кв. м. В результате компании планируют инвестировать в своё развитие около 1,5 млрд рублей, а также создать 163 новых рабочих места», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в 2020 году услугами Агентства промышленного развития воспользовались семь компаний. В развитие и расширение своих производств они вложили 1,7 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что индекс промышленного производства в Московской области в январе — марте 2021 года составил 112,8% по отношению к аналогичному периоду 2020-го.