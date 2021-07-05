Товарооборот между Татарстаном и Белоруссией превысил $870 млн в 2020 году

Товарооборот между Татарстаном и Белоруссией составил $870,4 млн в 2020 году.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Республики Татарстан.

Так, как заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, на протяжении последних лет Белоруссия стабильно входит в число лидеров — внешнеторговых партнёров региона.

В республике, например, работают предприятия, созданные с участием белорусского капитала.

Среди них — «МТЗ-Татарстан», «Амкодор-Бел», «Молодечномебель», представительство холдинга «Пинскдрев».

Кроме того, 63% всей сельскохозяйственной техники в Татарстане — из Белоруссии.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.