Экономист дал прогноз курса валют на конец 2021 года

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Экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода спрогнозировал курс рубля к концу года.
Экономист дал прогноз курса валют на конец 2021 года
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Его мнение на этот счёт публикует «Российская газета».

При отсутствии непрогнозируемых шоков уже к августу мы можем увидеть доллар на отметке 70—72 рубля, а евро в диапазоне 85—86 рублей, заявил эксперт.

В то же время при успешном выходе страны из рецессии и умеренно позитивной геоэкономической обстановке в мире доллар может сдать свои позиции до конца этого года до отметки 67—68 рублей, а евро — до 82—84 рублей, подытожил Лобода.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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