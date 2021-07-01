Аналитик рассказал о курсе рубля в июле

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган дал прогноз курса рубля в июле.

Его мнение публикует «Российская газета».

По словам Когана, в июле доллар будет стоить в районе 72—74 рублей, евро — 85—88 рублей вследствие наращивания добычи нефти и стабилизации цен на углеводороды.

«Но многое будет зависеть и от макроэкономической статистики за второй квартал и первое полугодие. Особое внимание уже на этой неделе игроки уделят индексам деловой активности за июнь в Китае, Германии, Англии и США. Данные по ним будут озвучены уже в четверг. Они могут задать тон грядущим макроэкономическим данным за квартал и полугодие», — отметил эксперт.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.