Экономист рассказала о факторах влияния на рубль в июле

Доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Валерия Минчичова рассказала о факторах влияния на рубль в июле.

«Из внешних выделю восходящий тренд доллара. Мировой валютный рынок воспринял сигнал от ФРС США после июньского заседания: там определили восстановление экономики США после пандемии, повышенную инфляцию и в связи с этим ужесточение монетарной политики», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, для российской валюты также важны цены на нефть и объёмы её продаж. Как прогнозирует Минчичова, в июле показатель может составить $66 — 74 за баррель.

Среди других факторов — сезон отпусков и сезон выплаты дивидендов иностранным инвесторам.

«Внутренние факторы, влияющие на курс рубля, скорее позитивные. Это повышение рублёвых ставок на депозиты, весьма низкий объём внешнего долга. Всё это играет за снижение спроса на валюту, а значит, и повышение курса российской валюты», — сказала эксперт.

Она выразила мнение, что коридор цены за доллар составит 72,5—74,7 рубля.

«Что касается евро, то его курс соскочил с плато высочайшей цены выше 90 рублей и сейчас на фоне внешнеполитического спокойствия показывает тренд на снижение. Мой прогноз на июль: 85,6—88,6 рубля за евро», — заключила Минчичова.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.