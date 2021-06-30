Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребкредитовании в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявила, что «опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна».

Она заявила, что «в этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро».

«Поэтому мы снова вводим в действие макропруденциальные меры — мы возвращаем на допандемический уровень надбавки к коэффициентам риска. Если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать надбавки», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.