Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребкредитовании в России

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявила, что «опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна».
Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребкредитовании в России
  • РИА Новости

Она заявила, что «в этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро».

«Поэтому мы снова вводим в действие макропруденциальные меры — мы возвращаем на допандемический уровень надбавки к коэффициентам риска. Если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать надбавки», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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