Объём промышленного производства в Москве вырос на 16% с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как рассказал Ефимов, наибольший рост наблюдается в обрабатывающей промышленности — 14,1%.
Объём производства бумажных изделий вырос в 2,6 раза.
«Высокими темпами развивается производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост в сегменте составил 87,1%. В частности, объёмы производства лекарственных препаратов увеличились на 38%», — добавил заммэра.
Ранее телеканал «360» сообщал, что индекс промышленного производства в Московской области в январе — марте 2021 года составил 112,8% по отношению к аналогичному периоду 2020-го.