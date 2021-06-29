Объём промышленного производства в Москве вырос на 16% с начала года

Объём промышленного производства в Москве увеличился на 16% за пять месяцев 2021 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

РИА Новости

Об этом сообщает НСН. Как рассказал Ефимов, наибольший рост наблюдается в обрабатывающей промышленности — 14,1%. Объём производства бумажных изделий вырос в 2,6 раза. «Высокими темпами развивается производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост в сегменте составил 87,1%. В частности, объёмы производства лекарственных препаратов увеличились на 38%», — добавил заммэра. Ранее телеканал «360» сообщал, что индекс промышленного производства в Московской области в январе — марте 2021 года составил 112,8% по отношению к аналогичному периоду 2020-го.