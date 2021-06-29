Аналитик прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

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Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Аналитик прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
  • Reuters

«Несмотря на незначительную коррекцию стоимости фьючерсных контрактов на североморский маркер Brent в понедельник, цены на нефть показывают хорошую динамику и растут уже пятую неделю подряд, уверенно удерживая планку выше $75 за баррель», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, специалисты практически единодушны в оценке ситуации — главная причина роста цен связана с новым сырьевым циклом.

Как отметил Мищенко, восстановление спроса оказывает хорошую поддержку ценам на сырьё.

При этом эксперт выразил мнение, что если рассматривать ситуацию с ростом мировых цен на нефть с точки зрения текущей экономической выгоды, то можно только порадоваться за отечественных экспортёров нефти, а также за выполнение государственного бюджетного плана и наполнение госфондов.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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