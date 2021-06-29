Экономист рассказал о перспективах рубля

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Основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказал о курсе рубля — к концу года и в перспективе пяти лет.
Экономист рассказал о перспективах рубля
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Его мнение публикует «Российская газета».

«Конечно, сейчас на фоне общей экономической и политической нестабильности в мире делать долгосрочные прогнозы крайне сложно. Всё может измениться буквально в один день, если появятся факторы, которые никто предусмотреть не смог. Но в целом можно ожидать относительно стабильного рубля до конца года: на уровне до 80 рублей за доллар и до 90—92 — за евро. То есть с нынешних позиций отечественная валюта, скорее всего, начнёт снижаться под воздействием геополитических изменений и нестабильности рынков», — сказал Сидоров.

Он также отметил, что на протяжении многих лет рубль постепенно снижается к доллару и евро.

Поэтому в горизонте пяти лет стоит ожидать дальнейшего, возможно, сильного ослабления рубля по сравнению с нынешним уровнем.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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